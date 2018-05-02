حقيقة خبر وفاة الفنان محمد المازوني...!

كذب الفنان محمد مازوني ما تداولته العديد من صفحات الفايسبوك والصحف على مواقعها الالكترونية عن خبر وفاته.

وفي اتصال مع النهار اونلاين فنذ الفنان كل ما قيل عن وفاته بسكتة قلبية منذ ساعات بمسكنه بالبليدة.

وقال الفنان أنه بخير والحمد لله، وان الاشاعة سمع بها خلال اتصالات من الاهل.

ويعتبر الفنان محمد مازوني أول من اطلق عليه لقب شاب حيث انه في سنة 1959 لبقب “الشاب مازوني البليدي”.

خلال اول اسطوانة سجلها مازوني و لديه عشرات الاسطوانات والاشرطة والسيديهات و مازال في الساحة الفنية حيث اصدر البوما مطلع السنة 2017 “ينعل بوك يا الفايسبوك”.