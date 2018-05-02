بعد ماجر...صلاح ثاني عربي يصل لنهائي رابطة الأبطال

سيكون النجم الكروي المصري محمد صلاح، ثاني لاعب عربي ينشط نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا، وذلك بعد تأهله مع فريقه ليفربول الإنجليزي إلى المواجهة النهائية للمسابقة رقم واحد للأندية في العالم، ليلة الأربعاء رغم الخسارة أمام المستضيف روما الإيطالي بـ (2/4) في لقاء الإياب، مستغلا فوزه في الذهاب على ميدانه (2/5).

وسينشط محمد صلاح النهائي مع فريقه ليفربول أمام العملاق الإسباني وحامل اللقب ريال مدريد، على ملعب العاصمة الأوكرانية كياف يوم 26 ماي الجاري. علما أن الفريقين التقيا في نهائي عام 1981 وتحديدا يوم 27 ماي وعادت الكلمة “للردز” بنتيجة هدف دون رد.

ورغم عدم تسجيله في هذه المواجهة، إلا أن محمد صلاح ساهم بشكل كبير جدا في عودة ليفربول إلى نهائي رابطة أبطال بعد أكثر من 10 سنوات من الغياب، من خلال أهدافه الحاسمة في المباريات السابقة من المسابقة.

وكان اللاعب العربي الوحيد الذي نشط نهائي رابطة أبطال أوروبا بتسميتها السابقة كأس الأندية الأوروبية البطلة، بل وتوّج بها، هو الجزائري رابح ماجر وذلك مع فريق بورتو البرتغالي عام 1987 عندما قاد الدراغو لسحق الفريق البافاري العملاق بايرن ميونيخ بهدفين لواحد، حيث تألق في النهائي وسجل هدفا بالكعب وصنع الهدف الثاني بتمريرة حاسمة.

واعترف صلاح في تصريح لقنوات “بيين سبورت”، عقب مواجهة ليفربول وروما فريقه السابق، أن الفضل الكبير في التطور الذي وصل إليه هو التقني الإيطالي لوتشيانو سباليتي الذي لعب تحت قيادته الموسم الماضي في نادي روما. مؤكدا أنه قدّم له الكثير لاسيما من الناحية التكتيكية وهي الميزة التي تمتاز بها الكرة الإيطالية.