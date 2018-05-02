أغنى رجل في التاريخ يعترف: صعب الأمور في حياتي هو كيفية صرف أموالي الضخمة

اعترف مؤسس شركة "أمازون جيف بيزوس"، والذي يعتبر أغنى رجل في العالم، أن أسهل الأعمال بالنسبة له هو كيف يكسب المال وأصعبها كيف يصرف هذا المال، حسبما أفادت صحيفة "Business Inside".

وقال الملياردير جيف بيزوس للوكالة الأمريكية مازحا: "أموالي ضخمة جدا ولا يمكنني أنا وعائلتي صرفها ولن أستطيع صرفها إذا طلبت بدل وجبت في أغلى المطاعم وجبتين، فالأمر "ليس سهلا كما يبدو للكثيرين".

ووفقا للملياردير الأمريكي، فإن الطريقة المثلى لصرف جزء كبير من ثروته، هو استخدام الأرباح في إعادة تمويل شركات أخرى "بمبالغ كبيرة".

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن بيزوس يحول كل عام مبلغ مليار دولار لشركة "Blue Origin" التي تعمل في تصميم المركبات الفضائية.

وصرح الملياردير الأمريكي بهذا الخصوص قائلا: "أنا محظوظ جدا وأشعر بأن لدي رسالة سامية ومحددة بالتعامل مع شركة "Blue Origin" ورسالتي كما أعتقد في غاية الأهمية للحضارة الإنسانية".

وأضاف الملياردير أنه صرف جزءا من أمواله في إجازة أمضاها مع زوجته وأطفاله الأربعة في النرويج، وأنه صرف هذا العام 12 مليون دولار لترميم عقاراته في واشنطن.

وتبلغ ثروة جيف بيزوس 131 مليار دولار، من ضمن هذه المليارات يستثمر بيزوس 125 مليار دولار في أسهم شركة "Amazon".

وقد زادت ثروته بشكل خاص خلال العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الأسهم في الولايات المتحدة بشكل عام وأسهم شركته بشكل خاص، وفي يناير 2018 صنفت وكالة Bloomberg بيزوس كأغنى رجل في التاريخ.