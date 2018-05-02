نقل ما يفوق 3700 قطعة أثرية إلى المتحف العمومي الوطني “سيرتا” بقسنطينة

قامت مصالح مديرية الثقافة لولاية ميلة بنقل ما يفوق 3 آلاف و700 قطعة أثرية إلى المتحف العمومي الوطني “سيرتا” بقسنطينة.

وتتنوع الممتلكات الثقافية المنقولة إلى متحف سيرتا في 30 من أفريل المنقض ما بين مسكوكات بمجموع 3 آلاف و712 مسكوكة.

و7 لق أثرية عبارة عن أجزاء معدنية لأدوات الزينة لها قيمة تاريخية هامة كونها تعود للفترات القديمة.

مديرية الثقافة بولاية ميلة استرجعت هذه القطع الأثرية عن طريق المصالح الأمنية بمجموع 6 عمليات لأمن الولاية وعملية واحدة للدرك الوطني مكنت من استرجاع 5 قطع نقدية (مسكوكات).

وتعد عملية نقل هذه الممتلكات الثقافية إلى متحف سيرتا “الثالثة من نوعها” منذ بداية السنة الجارية .

حيث تم في العملية الأولى نقل ما مجموعه 1495 قطعة وفي العملية الثانية تم نقل 781 قطعة.

وتنوعت المنقولات ما بين حليي قناديلي مسكوكات و أدوات حجرية وسيراميك ومنحوتات ولقى معدنية .

عمليات النقل والتحويل إلى متحف سيرتا تتم بناء على ترخيص من وزارة الثقافة.

وذلك بهدف حماية هذه الممتلكات الثقافية وحفظها في الشروط الملائمة.