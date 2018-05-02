وزير الداخلية نور الدين بدوي: المستحيل ليس بجزائري

وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة الاقليمية، نور الدين بدوي، تحية للعمال الجزائريين بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل 01 ماي، مؤكدا أن المستحيل ليس بجزائري.

وقال بدوي في منشور له على صفحته الرسمية على "فايسبوك": "أتوجه مجدّدا بتحية خاصة لكل العمال الجزائريين بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل، أؤكّد أنّه مع انطلاقة كل مشروع أو تدشين كل منشأة، يَنتابُنا شعور بالعزة والكرامة لأن وراءه سواعد جزائرية، متشرّبة بقيم أجدادهم من الرعيل الأول، قِيَم العمل والبناء والتفاؤل."

للإشارة فإن الوزير بدوي قد اشرف يوم أمس على مراسيم الإحتفالات الرسمية المخلّدة لعيد العمال بولايتي حاسي مسعود وورقلة، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.