تصريحات كاذبة تطال مدرب اتحاد بلعباس شريف الوزاني

انتشرت ادعاءات كاذبة عبر مختلف صفحات الفايسبوك نسبت تصريحات لمدرب اتحاد بلعباس سي الطاهر شريف الوزاني أكد فيها أن فوز فريقه بالكأس يثبت بأن كاس الجمهورية عربية، وهي تصريحات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، لسيما أن المدرب شريف الوزاني معروف بأخلاقه العالية ولم يطلق يوما تصريحات جهوية أو تهجم يوما ضد شخص مهما كانت صفته، وتصريحاته تم تأويلها لأن شريف الوزاني تكلم عن استحقاق اتحاد بلعباس المشاركة في الكأس العربية بعد أن تم حرمانه من المشاركة من طرف الفاف.

التصريح الكاذب المنسوب لشريف الوزاني: