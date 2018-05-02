فيديو: استدعاء السفير المغربي احتجاجا على إقحام الجزائر في الأزمة مع إيران

استدعت وزارة الشؤون الخارجية، الأربعاء، السفير المغربي احتجاجا على إقحام الجزائر في قضية قطع العلاقات مع إيران ونشر معلومات “غير مؤسسة” حول الملف.

وقال الناطق باسم الخارجية بن علي الشريف لوكالة الأنباء الجزائرية أن “سفير المملكة المغربية استقبل اليوم من قبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الذي أعرب له عن رفض السلطات الجزائرية للتصريحات غير المؤسسة كليا المقحمة للجزائر بشكل غير مباشر والتي أدلى بها وزير خارجيته بمناسبة إعلانه عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية إيران”.

والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية المغربي قطع علاقات بلاده مع إيران زاعما وجود دعم عسكري تقدمه لجبهة البوليساريو عن طريق حزب الله.

ونفت إيران هذه الاتهامات فيما طالبت الجمهورية الصحراوية الرباط بأدلة حول هذه المزاعم والتي تدل حسبها على “مخطط تزلف لإسرائيل والولايات المتحدة في سياق التطورات الدولية الجديدة”.