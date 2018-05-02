الجزائر تدين “بشدة” الاعتداء الارهابي بطرابلس

أدانت اليوم الاربعاء الجزائر “بشدة” الاعتداء الارهابي الذي استهدف اليوم مقر اللجنة الانتخابية الوطنية بطرابلس.وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح لـ وأج “ندين بشدة الاعتداء الارهابي الذي استهدف مقر اللجنة الانتخابية الوطنية بطرابلس”.

و”نتقدم بخالص تعازينا للمجلس الرئاسي و حكومة الوفاق الوطني، وكذا لعائلات ضحايا هذا الاعتداء الوحشي، ونطلب الشفاء العاجل للجرحى”.

و أضاف بن علي الشريف “ان بلدنا الذي ساند ليبيا دائما في جهودها لإقرار السلم والامن ووحدتها الوطنية، يبقى على قناعة بان هذا الاعتداء الجبان والوحشي.

والذي “يرمي الى عرقلة التقدم المحقق لن يثبط من عزيمة الليبيين على المضي قدما نحو طريق الحوار والمصالحة الوطنية”.

وخلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول “اننا نجدد تأكيد دعمنا لتسوية سياسية للازمة الحالية في اطار مسار الامم المتحدة .

والتي تعد الوحيدة الكفيلة بتمكين الشعب الليبي الشقيق من الحفاظ على وحدة ترابه ووسيادته وتلاحمه الوطني”