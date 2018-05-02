ثلوج الشتاء تجتاح عدة بلديات في أواخر الربيع بولاية باتنة



شهدت عديد ولايات الوطن، اضطرابات جوية قوية، ميزتها تساقطات ثلجية بالأوراس، فضلا عن أمطار بمناطق أخرى، تسببت في سيول اجتاحت مساكن المواطنين.

في سابقة طبيعية هي الأولى من نوعها خلال عقود طويلة، استيقظ الأربعاء، سكان البلديات الشرقية الواقعة في أعالي جبال الأوراس بولاية باتنة على حلة بيضاء ناصعة من ركام الثلج الذي غطى بلديات أريس، وإشمول وثنية العابد الواقعتين على مسافة 60 كلم شرق ولاية باتنة. وكست الثلوج السيارات والساحات والشوارع والبساتين بالغطاء الأبيض وسط دهشة كبيرة من حدوث ذلك في الثاني من شهر ماي، وقبل أسابيع قليلة من بداية فصل الصيف، حيث تعود الناس في هذه الفترة على تغيير الألبسة الشتوية بالخفيفة ذات الأكمام القصيرة ليجبرهم الطارئ المناخي على ارتداء المعاطف وإيقاد المواقد ليس في هذه المناطق فحسب، بل في عاصمة الولاية ودوائرها وبلدياتها جراء موجة البرد القارس. وتسببت الثلوج التي تهاطلت على مرتفعات ثنية الرصاص وتاقصريت وقرزة بالطريق الوطني رقم 87 في تعطيل حركة المرور بسبب صعوبة التنقل للمركبات خاصة في الساعات الأولى للصباح بفعل تمازج الثلج بالجليد، ولم تتحسن الحركة سوى عقب ساعات من ذلك وبتدخل المصالح المعنية التي كسحت الثلوج والجليد على حد سواء.

كما تسببت الرياح القوية التي هبت على ولاية سطيف، صباح الأربعاء، في تخريب قاعة الرياضة التابعة لثانوية محمد بلعباس ببلدية الحامة الواقعة جنوب ولاية سطيف. وحسب مصادر الشروق اليومي، فإن الرياح القوية التي هبت على الجهة الجنوبية لولاية سطيف، تسببت أمس، في حدود الساعة التاسعة صباحا، في اقتلاع سقف قاعة الرياضة التي فتحت أبوابها منذ سنة 2007، لكن، لحسن الحظ، أن الحادثة لم تخلف أي إصابات في أوساط التلاميذ، بحكم أنهم في ذلك الوقت، كانوا متواجدين داخل قاعات الدراسة. علما أن هذه القاعة كلفت خزينة الدولة غلافا ماليا قدره 5 ملايير سنتيم. أما في سوق أهراس، فقد سُجلت انقطاعت متكررة للكهرباء بعين سنور والمشروحة، بفعل الرياح العاتية، المرفوقة بأمطار. كما اجتاحت السيول منازل مواطنين في مناطق عدة من الولاية.

مسافرون عالقون بمطار بجاية

وفي ولاية بجاية علق نحو 100 مسافر بمطار “عبان رمضان ” الدولي ببجاية، ولأزيد من 24 ساعة كاملة، بعد إلغاء شركة الطيران البلجيكية “توي فلاي بلجيوم” صبيحة الثلاثاء رحلتهم، المبرمجة نحو العاصمة البلجيكية “بروكسل”.

الرحلة “تي ب 2472 “، التي كان من المنتظر أن تنطلق في حدود الحادية وعشر دقائق، من صباح الثلاثاء، ألغيت بسبب سوء الأحوال الجوية، الأمر الذي أثار حفيظة المسافرين الذين استنكروا غياب أي ممثل للشركة، ما دفعهم إلى تدبر أمورهم بصفة فردية في قضاء الليلة بالمطار، في الوقت الذي سعت فيه إدارة الخطوط الجوية الجزائرية، لإقناع المسافرين بالتنقل إلى قسنطينة صبيحة أمس الأربعاء، أين ستضمن لهم الشركة رحلة إلى بروكسل، وهو الأمر الذي رفضه المسافرون، جملة وتفصيلا. من جهتها، إدارة شركة الطيران البلجيكية، قدمت اعتذاراتها للمسافرين، في الوقت الذي أكدت فيه عدم إمكانية ضمان رحلة من بجاية يوم الأربعاء بسبب تواصل الاضطراب الجوي، مضيفة أن المسافرين يمكنهم إلغاء أو تغيير تذاكر سفرهم من دون مصاريف إضافية.

وبغرب البلاد أقدم، الثلاثاء، العشرات من سكان حي سيدي سعيد ببلدية معسكر على قطع الطريق احتجاجا على تكرر ظاهرة دخول مياه الأمطار لعماراتهم وسكناتهم.