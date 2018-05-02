نهاية الموسم لبن طالب

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن معاقبة الدولي الجزائري نبيل بن طالب بمباراتين، وبذلك ينتهي موسمه مع فريقه بما أن نهاية البطولة الألمانية لموسم 2017/2018 سيكون بعد جولتين فقط.

وجاءت عقوبة بن طالب بعد أن طرد بالبطاقة الحمراء المباشرة مع فريقه شالك السبت الماضي ضد بوروسيا مونشغلادباخ، بعد اعتدائه على اللاعب لارس ستيندل في الدقائق الأولى من المباراة، وبعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو.

يذكر ان اللاعب الجزائري قد استعاد مكانه في التشكيلة الأساسية لفريقه وقدم مردودا طيبا خلال اللقاءات الأخيرة مساهما في النتائج الايجابية لشالك الذي يحتل الصف الثاني في البطولة.

وكان مدرب الفريق قد أعلن الأسبوع الفارط عن نية الإدارة الاحتفاظ بنبيل بن طالب ضمن تشكيلة شالك الموسم المقبل.