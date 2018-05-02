سيدي بلعباس تفقد العلامة الشيخ علي عبو

فقدت، ولاية سيدي بلعباس العلامة الشيخ علي عبو، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 82 سنة، وكان قد حفظ القرآن الكريم وسنة لا يتجاوز 9 سنوات، تخصص في الأدب وعلوم السنة والحديث النبوي الشريف، هو من أئمة الأزهر ولقي تكوينا بجامعة الزيتونة، تتلمذ على يده العديد من الأئمة بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية سيدي بلعباس، أين كان يدرس الخطابة والبلاغة، كما ألف الفقيد أكثر من 40 كتابا، ويعتبر من أوائل الأساتذة الذي درسوا بعد الاستقلال، أين درس في الطور الثانوي قبل أن ينتقل للتدريس بالمعهد العالي للأساتذة، وكان الفقيد عضوا بارزا بجمعية العلماء المسلمين بسيدي بلعباس، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته.