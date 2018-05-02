أزمة في السعودية بسبب راتب رياض محرز

نزل رئيس نادي الهلال السابق، عبد الرحمن بن مساعد ضيفا على احدى الحصص بقناة “روتانا الخليجية”، حيث لم يخلو حديثه عن الدولي الجزائري رياض محرز.

ووجه الأمير بن مساعد انتقادات لاذعة للاعبي الدوري السعودي بسبب رواتبهم العالية أين قارنها براتب رياض محرز، حيث قال في تصريحاته: “هناك لاعبين في السعودية لا ينبغي أن أقول أسماءهم تأخذ أكثر ما يأخذ رياض محرز في انجلترا، هذا ليس معقولا يا جماعة....مستحيل يا جماعة”.

يذكر أن لاعب ليستر سيتي يأخذ راتب قيمته حوالي 6 مليون أورو سنويا، وهو أعلى راتب في تشكيلة “الفوكسيز”.