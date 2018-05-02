اعترافات متهم مقرب من زعيم داعش: "البغدادي حيّ والتقيت به"

دوّن مجلس القضاء الأعلى بالعراق، اليوم الأربعاء، اعترافات متهم مقرب من زعيم تنظيم ما يعرف بـ "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، تم القبض عليه في تركيا.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار أن اعترافات المتهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي كشف عن لقاءات مستمرة له بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي".

وأضاف بيرقدار، أن "المتهم أكد أن آخر لقاء جمعهما كان في جويلية من العام الماضي، وأوضح أنه يشغل منصب عضو اللجنة العامة المشرفة على ما يسمى بالدولة الإسلامية بعد تقسيمها إلى خمس إمارات هي العراق، والشام وإفريقيا وأوروبا والخليج العربي".

وتابع المتحدث إنه تم القبض على المتهم في تركيا بعد تنسيق مشترك بين جهاز المخابرات العراقي والأجهزة الأمنية التركية وتم تسليمه للسلطات العراقية".

ولفت المتحدث إلى أن "المتهم أكد في أقواله أنه يحمل شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وكان معتقلا في سجون بوكا، وشغل مناصب عدة في التنظيم منها الأمير الشرعي فيما يسمى بإمارة الدولة الإسلامية وعضو المكتب الاستشاري لها".