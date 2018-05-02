محرز يتلقى خيبة جديدة

اختير المدافع الدولي الانجليزي هاري ماغواير أحسن لاعب في ليستر سيتي لموسم 2017/2018، حيث تفوق على الثنائي جيمي فاردي والنيجيري ولفريد نديدي في السباق النهائي.

ولم يكن الدولي الجزائري رياض محرز ضمن قائمة المترشحين للفوز بجائزة افضل لاعب بسبب مستواه المتذبذب حيث كان في احدى الفترات أحد احسن اللاعبين حتى في الدوري بأكمله، كما شهد مستواه تراجع في فترات أخرى، مثلما يحدث معه في الجولات الخمس الأخيرة أين فشل في ترك بصمة في اللقاءات التي شارك فيها.