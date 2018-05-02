سفارة إيران بالجزائر ترد على "ادعاءات المغرب"

نفت الخارجية الإيرانية نفيا قاطعا وجود أي تعاون بين سفارتها في الجزائر و"جبهة البوليساريو" والتي بذريعتها أعلنت المغرب قطع علاقتها مع طهران. مؤكدة عدم وجود صلة من قريب أو بعيد بنشاط هذه الجبهة.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الأربعاء: "تصريحات وزير الخارجية المغربي (ناصر بوريطة)، حول تعاون أحد الدبلوماسيين الإيرانيين مع جبهة البوليساريو غير صحيحة وتتنافى مع الحقائق".

السفارة تنفي أيضا

بدورها، نفت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر نفيا قاطعا الإدعاءات المغربية، وقالت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، في بيان لها، إنها 'تعلن عن نفيها القاطع للإدعاءات المغربية عن علاقة هذه السفارة بنشاطات جبهة البوليساريو'.

وأكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها "إذ تنفي هذه الاتهامات الكاذبة تؤكد التزامها بممارسة دورها القانوني والطبيعي في توطيد وتعميق العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين إيران والجزائر".

وكان المغرب قد زعم علي لسان وزير خارجيته ناصر بوريطة، مساء أمس الثلاثاء، أن حزب الله في لبنان يدعم جبهة البوليساريو ماليا وتسليحيا، وقام بتدريب عدد من قوات جبهة البوليساريو عسكريا'، وعلي أساس هذه الذريعة قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع ايران.

البوليساريو تنفي

وقد نفت جبهة البوليساريو مزاعم المغرب واعتبرت التهمة التي وجهتها المغرب وقطعت بموجبها العلاقات مع إيران، 'تهما ملفقة وكاذبة'، وأكدت أنها لا تتعاون مع إيران.

حزب الله ينفي

ونفي حزب الله في لبنان أيضا الادعاءات المغربية بتسليح وتدريب جبهة البوليساريو، وقال قي بيان إنه 'من المؤسف أن يلجأ المغرب، بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية، لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة'.

وأضاف حزب الله أنه 'كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع إيران، التي وقفت وتقف إلي جانب القضية الفلسطينية وتساندها بكل قوة، بدل اختراع هذه الحجج الواهية'.