مسابقة التوظيف الخارجي لفائدة أساتذة التعليم الإبتدائي و رتب إدارية ..بالتفاصيل

تنطلق اليوم الأربعاء التسجيلات الإلكترونية الخاصة بمسابقة التوظيف الخارجي لقطاع التربية للالتحاق بنحو 8586 منصبا، تتوزع بين أستاذ للتعليم الابتدائي وعدد من الرتب الإدارية.

ويتم التسجيل للمسابقة عبر الموقع المخصص http://concours.onec.dz عن طريق ملأ البيانات الخاصة بالمترشح، ليقوم بعدها بسحب استمارة التسجيل وتكوين الملف المطلوب وإيداعه على مستوى المؤسسة التربوية المذكورة في الاستمارة.

ويتضمن الملف استمارة التسجيل ونسخة من شهادة ليسانس وصورتين شمسيتين ونسخة بطاقة التعريف، شهادة إقامة، طلب خطي، ظرف بريدي، إضافة إلى وصل دفع المبلغ المحدد للديوان الوطني.

وبحسب ما أعلنت عنه الوزيرة نورية بن غبريت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" فإن تاريخ إجراء الإختبارات الكتابية لـلمسابقة سيكون يوم 2018/06/12.