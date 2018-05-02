ماذا يحدث مطار بجاية؟

يتواجد أزيد من 100 مسافر في وضعية غامضة بعد أن تم إلغاء رحلتهم التي كانت مبرمجة نحو العاصمة البلجيكية بروكسل من طرف شركة "توي فلاي بلجيوم"

وقد ألغيت الرحلة بسبب ظروف الطقس السيئة ، يوم الثلاثاء وسط غياب تام لممثلي الشركة البلجيكية.

فيما سعت إدارة الخطوط الجوية الجزائرية إلى إقناع المسافرين بالانتقال إلى قسنطينة صباح اليوم حيث ستوفر الشركة رحلة لهم إلى بروكسل ، وهو أمر رفضه المسافرون، فيما اكتفت الشركة البلجيكية بتقديم اعتذار على تويتر عن الضرر الذي سببه إلغاء رحلتها بهذه الطريقة.