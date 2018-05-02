غزال بحطة جديدة ويعود إلى أرض الوطن

يوجد اللاعب الدولي الجزائري السابق عبد القادر غزال بِأرض الوطن، حيث زار العاصمة وطاف بـ “مقام الشهيد” وتجوّل في المركب السياحي “رياض الفتح”.

وبرمج عبد القادر غزال رحلة أخرى إلى مدينة وهران، مُبديا سعادته بِعودته إلى أرض الوطن. كما جاء في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وظهر غزال وهو يُطلق لحية “كثّة”، وبدا في الآونة الأخيرة أكثر نضجا، وأصبح يميل كثيرا إلى حياة الهدوء و”التعقّل”.

ومعلوم أن عبد القادر غزال (33 سنة) يُقيم رفقة أهله بِمدينة ليون الفرنسية، كما اعتزل نشاط كرة القدم عام 2016، وأصبح “مناجير” شقيقه الدولي الجزائري رشيد غزال مهاجم فريق موناكو الفرنسي.