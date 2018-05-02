الجوية الجزائرية تدشن خطا جديدا

دشنت الخطوط الجوية الجزائرية، مساء أمس، خطها الجوي الرابط بين مدينتي تلمسان وأليكانت (إسبانيا) انطلاقا من المطار الدولي "مصالي الحاج" لزناتة (22 كلم عن تلمسان) بحضور السلطات المحلية ومسؤولي شركة الجوية الجزائرية ومختلف المصالح المعنية بهذه العملية.

وخلال لقاء مع والي تلمسان علي بن يعيش قدم المسافرون تشكراتهم للسلطات المحلية المعنية لافتتاح هذا الخط الجديد المنتظر منذ زهاء عشرين سنة.

وأكد المسؤول التنفيذي الأول للولاية بالمناسبة أن هذا الخط الجوي يعد "ثمرة مشاورات" مع الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية واستجابة للطلب الكبير المسجل على مستوى ولاية تلمسان والولايات المجاورة. "نعمل على فتح خطوط دولية أخرى فضلا عن تعزيز الخط الرابط بين تلمسان والجزائر العاصمة" يضيف نفس المسؤول مبرزا أن مجهودات تبذل من أجل فتح خطوط للشحن.

وقد مكنت هذه الرحلة الأولى التي تدوم 40 دقيقة من نقل 98 مسافرا على متن طائرة من نوع بوينغ 737-600 حسبما ذكر المدير الجهوي للخطوط الجوية الجزائرية قارة تركي الذي أشار إلى أن "فتح خط جديد ليس بالأمر السهل بل يتطلب الكثير من الجهود والتشاور".

وقد برمجت الجوية الجزائرية رحلتين في الأسبوع (الثلاثاء والجمعة) بين مدينتي تلمسان وأليكانت.