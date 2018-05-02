وزير الشؤون الخارجية المغربي يتهم الجزائر!

في خرجة جديدة لسلطات المخزن، اتهم وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الجزائر بنقل عناصر حزب الله إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.

ونقل موقع "هسبريس" المغربي الإخباري عن بوريطة قوله إن "مدربين عسكريين تابعين لحزب الله سافروا إلى تندوف لتأهيل قيادات من جبهة البوليساريو في هذا الشهر على استخدام صواريخ أرض-جو (SAM-9) والصواريخ المضادة للطائرات .

ويأتي هذا بعد أن قامت السلطات المغربية بقطع علاقاتها مع ايران، التي اتهمتها بمساندة البوليساريو.

هذه الخرجة الجديدة للمكلة المغربية، كانت متوقعة بعد أن وجه مجلس الأمن خلال اجتماعه الأخير، صفعة جديدة للاحتلال المغربي، عند التصويت على تجديد مهمة "المينورسو" من خلال فرضه ضغوطات جديدة لتسوية القضية الصحراوية.

واعتادت السلطات المغربية كلما ضاقت بها الأوضاع الى توجيه الأنظار الى جهات أخرى، وفي كل مرة تكون الجزائر من بين وجهاتها المفضلة.