مارك زوكربرغ يحضر خاصية جديدة في فايسبوك

قال مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة "فايسبوك" أمس الثلاثاء، إن شبكة التواصل الاجتماعي تحضر حاليا خاصية جديدة للتحكم في الخصوصية و سيطلق عليها اسم "مسح حسب التاريخ" تتيح للمستخدم حذف سجل التصفح.

وفي تدوينة على حسابه قال زوكربرغ إنه سيناقش هذه الخاصية خلال مؤتمر فايسبوك السنوي "إف8" الذي بدأ أمس الثلاثاء.

وأفاد رئيس مجلس إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بأن هذه الخاصية الجديدة تتيح لرواد الموقع حذف سجل التصفح حسب تواريخ الاستخدام. كما أعلن الرئيس التنفيذي عن إطلاق الموقع لخدمة "مواعدة" جديدة لربط الناس معا في العالم الحقيقي.

وسيناقش زوكربرغ هذه الخاصيات الجديدة خلال المؤتمر السنوي لشبكة التواصل الاجتماعي .

وقالت الشركة في تدوينة منفصلة "هذه الخاصية سوف تتيح لك رؤية المواقع والتطبيقات التي ترسل لنا معلومات عندما تستخدمها، وحذف هذه المعلومات من حسابك ومنعنا من تخزينها مرتبطة بحسابك فيما بعد".

وقارن زوكربرغ بين الأداة الجديدة وخاصية مسح ملفات تعريف الارتباط في المتصفح والتي قال إنها يمكن أن تؤثر سلبا على بعض تجارب المستخدم وقد تضطره إلى إعادة ضبط بعض الأمور.