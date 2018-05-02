نشرية خاصة...رياح قوية على السواحل الشرقية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، من هبوب رياح قوية بداية من الأربعاء، على السواحل الشرقية.وحسب ذات النشرية، فإن الرياح، تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة، على أن تمتد طيلة اليوم الأربعاء، إلى غاية الخميس على الساعة الثالثة.

وذكرت مصلحة الأرصاد الجوية، أن الولايات المعنية هي: سكيكدة، عنابة، الطارف.