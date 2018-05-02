ماندي محل إهتمام أتلتيكو مدريد وفالنسيا” !!

كشفت المصادر الصحفية الإسبانية، أنّ عيسى ماندي بات محل اهتمام كبار الليغا نظرا لأدائه الكبير هذا الموسم مع “ريال بيتيس”.وأكدت ذات المصادر، أن كل من أتلتيكو مدريد وفالنسيا يتابعان المدافع الجزائري المطلوب أيضا في الدوري الإنجليزي.

ويدين ماندي هذا التألق الكبير في الليغا إلى مدربه “كيكي سيتيان” الذي ساعده في تطوير نفسه والتحسن.

وصرح مدرب بيتيس في وقت سابق: “ماندي يمكنه التطور أكثر وأكثر”.