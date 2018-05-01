أبو تريكة مجددا على قائمة الإرهاب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 19 أفريل حكما بإدراج 1529 شخصا على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات من بينهم لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة والرئيس السابق محمد مرسي. وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية الإثنين.

وقال محاميان ومصدر قضائي الإثنين إن حكم محكمة الجنايات الجديد يعني أن هؤلاء الأشخاص سيبقون على قائمة الشخصيات الإرهابية حتى لو صدر حكم من محكمة النقض بإلغاء إدراجهم على القائمة. وأضافوا أن الحكم الجديد يستلزم الطعن مرة أخرى أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

ويقيم أبو تريكة في قطر منذ بضع سنوات.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قضت في يناير 2017 بإدراج كل هؤلاء الأشخاص تقريبا على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات.

ووفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول إن كانوا خارج البلاد.

وتضمن الحكم الصادر في أفريل مرة أخرى إدراج جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي على قائمة الكيانات الإرهابية. كما تضمن إدراج نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر وعدد كبير من قيادات الجماعة وأفراد أسرهم على قائمة الشخصيات الإرهابية.