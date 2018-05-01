الجزائر - بريطانيا : اتفاق تجاري مباشر وطويل المدى....قريبا

قال اللورد ريتشارد ريبسي، المبعوث الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أجل الشراكة الاقتصادية مع الجزائر، إن بريطانيا ترغب في إقامة اتفاقية تجارة ثنائية مباشرة مع الجزائر تكون طويلة الأمد.

وذكر اللورد ريتشارد ريبسي في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية بمقر سفارة بريطانيا بالجزائر، أنه “تحادث مع مسؤولين جزائريين من أعضاء الحكومة، وأوضحوا لنا وشرحوا لنا أن فرض القيود على الواردات سيكون مؤقتا وغير مستمر في الزمن”.

وأضاف المتحدث في رده على سؤال لـ”الشروق” بخصوص موقف المملكة المتحدة من الإجراءات والقيود المفروضة على الواردات بعد أن عبر الاتحاد الأوروبي عن انشغاله وقلقه مؤخرا من هذه الإجراءات، بأنه فيما يخص المملكة المتحدة، فإنها تخطط لأن تكون لها علاقة تجارية ثنائية مباشرة مع الجزائر”.

وفهم من كلام المبعوث البريطاني أن بلاده ترغب في التوصل لاتفاق تجاري مباشر مع الجزائر بعد ترسيم خروجها من الاتحاد الأوروبي في إطار ما عرف بـ”بريكسيت”، حيث إن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي سيصبح لاغيا بالنسبة لبريطانيا، وهو ما يتطلب اتفاقا جديدا مباشرا بين البلدين.