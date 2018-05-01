إضراب جديد في قطاع التربية لـ4 أيام

أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، الدخول في إضراب وطني، أيام (08، 09) و(14، 15) ماي 2018، مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية اليوم الأربعاء، أمام مقرات مديريات التربية، متبوعة بوقفات احتجاجية جهوية، بتاريخ 09 ماي المقبل، عبر ثلاث ولايات.

وجاء القرار خلال انعقاد الجمعية العامة الثانية للجنة أول أمس، من أجل تقييم الحركة الاحتجاجية الأخيرة التي شنها موظفو المصالح الاقتصادية، والتحضير لآليات التصعيد الممكنة، وسبل التحرك المستقبلية، ردّا على استمرار تماطل وزارة التربية الوطنية في الاستجابة لمطالب سلك المصالح الاقتصادية، خاصة بعد الاطلاع على ما تضمنته الوثيقة الأخيرة للتصنيفات من اختلالات جديدة.

وبالموازاة مع شن إضراب وطني في الأيام المذكورة، تعتزم اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، تنظيم وقفات احتجاجية جهوية، يوم الأربعاء 09 ماي 2018، في كل من ولاية سطيف بالنسبة لولايات الشرق والجنوب الشرقي، وولاية عين الدفلى بالنسبة لولايات الوسط، وولاية سعيدة بالنسبة لولايات الغرب والجنوب الغربي، إلى جانب إرسال رسالة موحدة إلى رئيس الجمهورية لتعزيز مساعيها لإسماع أعلى سلطات البلاد انشغالات موظفي المصالح الاقتصادية والضغط على الوزارة للتكفل الجاد بها.

كما أعلنت اللجنة عن الشروع في جمع الاعتمادات مصحوبة بطلب خطي للمعني مصادق عليه من قبل هيئة رسمية، حسبما جاء في بيان لها. وبالموازاة مع ذلك، قرّرت اللجنة تعليق المقاطعة الإدارية في انتظار المستجدات، داعية الوزارة إلى استدراك الاختلالات ومعالجتها بجدية، مهيبة بجميع مناضليها التجند أكثر ورص الصفوف لإنجاح الحركات الاحتجاجية المختلفة حتى تحقيق جميع مطالبهم المشروعة.

وأكدت اللجنة الوطنية على تماسك قواعدها، ونبّهت الوزارة إلى ضرورة استدراك الاختلالات ومعالجتها بجدية، داعية كافة المناضلات والمناضلين إلى التجند أكثر ورص الصفوف لإنجاح الحركات الاحتجاجية المختلفة حتى تحقيق جميع مطالبها المشروعة.