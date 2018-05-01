وقوف المملكة السعودية إلى جانب المغرب في قراره بقطع علاقاته مع إيران

أكدت وزارة الخارجية السعودية ، اليوم الثلاثاء ، وقوف المملكة إلى جانب المغرب في قراره بقطع علاقاته مع إيران على خلفية اتهامه بدعم جبهة البوليزاريو في الصحراء المغربية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ، اليوم ، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، تأكيد الرياض على "وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية".

وحسب ذات المصدر، أدانت الرياض بشدة ما اعتبرته تدخلات إيرانية في شؤون المغرب الداخلية "من خلال مساهمة ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة " البوليساريو " بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية الشقيقة" ، وهو ما نفته الجماعة اللبنانية المسلحة في بيان .

وقالت الوزارة السعودية إن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران.