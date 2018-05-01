أويحيى يمنح 5 ملايير سنتيم لـ شبيبة القبائل واتحاد بلعباس

منح الوزير الأول أحمد أويحيى، مكافآت مالية لمنشطي نهائي كاس الجزائر 2017-2018 لكرة القدم، شبيبة القبائل واتحاد بلعباس بالقاعة الشرفية لملعب 5 جويلية الاولمبي بالجزائر.

وسلم أويحيى قبل انطلاق المقابلة، صكوكا مالية بقيمة 5 ملايير سنتيم لرئيسي الفريقين شريف ملال وقدور بن عياد اللذان سلما بدورهما هدايا رمزية لرئيس الجمهورية والوزير الأول. كما قام كل من واليي ولايتي تيزي وزو وسيدي بلعباس بتقديم هدايا رمزية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

من جهته قدم خير الدين زطشي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، هدايا رمزية لرئيس الجمهورية والوزير الأول. كما تسلم من جهته عمر كريش رئيس مصلحة الرياضات العسكرية صكا ماليا دون الإفصاح عن قيمته.