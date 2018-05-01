بالفيديو: تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بعد تعادله مع بايرن ميوينيخ بهدفين لمثلهما في إياب نصف الناهئي ليستفيد من فوزه ذهابا بهدفين لواحد ...

وكانت بداية الضيوف قوية ونارية في المباراة حيث لم يكد يمض على بدايتها سوى 3دقائق حتى افتتح جوشوا كيميتش باب التسجيل، لكن كريم بن زيمة تمكن من تعديل الكفة في الدقيقة 11، وتواصلت محاولات الفريقين دون جدوى حتى نهاية الشوط الأول، الفرنسي بن زيمة تمكن من منح التقدم لـ الريال مباشرة مع بداية المرحلة الثانية مستغلا خطئا لا يغتفر من الحارس أولرايخ، فيما عدل جايمس رودريغيز النتيجة لـ البايرن في الدقيقة 63، ليتواصل مسلسل إهدار الفرص من الجانبين، حيث صد كايلور نافاس فرص أهداف محققة بينما ضيع رونالدو فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه بغرابة، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما ويصبح ريال مدريد أول المتأهيلن إلى نهائي دوري الأبطال في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة روما وليفربول غدا.