حاسي مسعود أغنى بلدية في الجزائر و بن صوحان أفقرها

بلغ مجموع قيمة الموارد المالية التي تحصلت عليها 1541 بلدية عبر التراب الوطني 241 مليار دينار جزائري حسب ما اعلنته وزارة الداخلية و الجماعات المحلية , و فيما يلي ترتيب البلديات حسب مستوى مواردها وفقا لوثيقة مفصلة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.

و تأتي في مقدمة الترتيب بلدية حاسي مسعود بولاية ورقلة بفارق بعيد عن أقرب منافسيها حيث حصلت موارد بقيمة بقيمة 8 مليار دج .

و بالإضافة إلى حاسي مسعود ، وصف التصنيف 36 بلدية في الجزائر بالـ 'غنية جدا' بموارد سنوية تتجاوز 1 مليار. و الملاحظ ان معظم هذه البلديات تمتلك مواقع لإستغلال النفط و الغاز على اراضيها، او مناطق صناعية ، او حتى مؤسسات خدماتية و إنتاجية كبيرة و هذا هو ترتيبهم :

بلدية وهران بـ 4.65 مليار دج

بلدية الدار البيضاء بالعاصمة 4.5 مليار دج

بلدية سكيكدة 4.3 مليار دج

بلدية شراقة 3.6 مليار دج

بلدية بجاية 3.1 مليار دج

بلدية واد السمار 3.1 مليار دج

بلدية سطيف 2.83 مليار دج

بلدية قسنطينة 2.8 مليار دج

بلدية عنابة 2.4 مليار دج

بلدية الرويبة 2.3 مليار دج

بلدية حيدرة 1.9 مليار دج

بلدية الجزائر الوسطي 1.6 مليار دج

بلدية العلمة 1.6 مليار دج

بلدية باتنة 1.5 مليار دج

بلدية بليدة 1.3 مليار دج

بلدية تيزي وزو 1.3 مليار دج

بلدية الدبداب بإليزي 1.3 مليار دج

بلديات ورقلة و الجلفة و برج بوعريريج بـ 1.25 مليار دج

بلدية اقبو ببجاية 1.22 مليار دج

بلدية عين اميناس 1.2

بلديات الرغاية، الابيار، القبة و برج الكيفان بالعاصمة و بطيوة بوهران ب 1.1 مليار دج

و من جانب آخر كانت أقل البلديات ثراء من ناحية الموارد المالية هي بلديات ريفية تتصدرها بلدية بن صوحان في ولاية البليدة بموارد قدرها 25.7 مليون دج و تليها كل من بلديات

مريجة بولاية بشار بـ 27 مليون دج

اولاد بوعشرة ولاية المدية بـ 28 مليون دج

و في العموم فإن 425 بلدية إستطاعت تحقيق مداخيل ما بين الـ25 مليون دينار و الـ50 مليون دينار في حين إستطاعت 400 بلدية تحقيق مداخيل بين الـ 100 مليون دينار و 1 مليار دينار في حين 36 بلدية فقط تمكنت من تحقيق مداخيل فوق الـ 1 مليار دينار.