الاتحاد العام للعمال الجزائريين تطالب بوتفليقة بالترشح لعهدة خامسة

طالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين رسميا الرئيس بوتفليقة بالترشح لعهدة رئاسية خامسة، حيث قدم طلبه إلى وزير الداخلية نور الدين بدوي لتسليمه إلى رئيس الجمهورية.

وقدم الاتحاد العام للعمال الجزائريين طلبه خلال الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للعمال التي تخللها احتفال شعبي بالقاعة المتعددة الرياضية بقاعدة الحياة إرارة لشركة سوناطراك بحاسي مسعود، حيث تم تلاوة بيان من طرف مناضلين اثنين في الاتحاد، عددت فيه إنجازات بوتفليقة.

وورد في البيان أن الجزائر استعادت الأمن والسلم والاستقرار بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها الرئيس بوتفليقة، وعادت للجزائر معها صورتها وهيبتها في الخارج.

وذكر بيان المركزية النقابية أن الجزائر حققت إنجازات على مختلف الأصعدة، السياسة والاقتصادية والاجتماعية. وناشد البيان بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية خامسة لمواصلة مسيرة البناء وتطوير الاقتصادي وسط أهازيج وتصفيق القاعة.

وبعد انتهاء تلاوة البيان تقدم الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد باسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين الرسمي لبوتفليقية للترشح لعهدة خامسة، وسلم وزير الداخلية نور الدين بدوي، “طلب المركزية” لتبليغ رئيس الجمهورية.

وفي افتتاح الاحتفالات هاجم سيدي السعيد بشدة موقف الاتحاد الاوربي بخصوص سياسة الواردات التي طبقتها الجزائر، وأكد بالقول “ناكلوا الحجر وما نستوردوش”، في إشارة إلى أنه لا تراجع عن القيود المفروضة على الاستيراد.

وبحسب سيدي السعيد فإن ما ينفق على الاستيراد سيوجه لتدوير عجلة الانتاج وتوظيف الشباب في مشاريع جزائرية، خاصة قطاع السيراميك والمنتجات الفلاحية، وليس تحويل الأموال إلى اسبانيا أو ايطاليا من أجل الاستيراد.