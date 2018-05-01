نحو إلغاء حظر استيراد الهواتف المحمولة، الأجهزة المنزلية والأغذية

قال وزير التجارة سعيد جلاب، الإثنين، إن الجزائر تخطط لرفع حظر على واردات الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والأغذية، وستفرض عليها في المقابل رسوماً جمركية مرتفعة، في محاولة جديدة لجني المزيد من الإيرادات الضريبية لتخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.

وطبقت الجزائر حظر الاستيراد في بداية العام الجاري، بهدف تقليص الإنفاق بعد انخفاض إيرادات الطاقة.

وحل الحظر محل نظام تراخيص فرضته الحكومة في 2016، في مسعى لم يكلل بالنجاح لخفض فاتورة الواردات.

وقال وزير التجارة سعيد جلاب،: "ندرس فرض رسوم جمركية إضافية على السلع التامة الصنع. هذا جزء من بحثنا عن أداة أكثر فاعلية".

وأضاف: "ستناقش الحكومة هذه الخطة في جوان المقبل". ولم يفصح الوزير عن موعد رفع الحظر عن الواردات.