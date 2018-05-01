أمطار وعواصف رعدية بـ10 ولايات



مع تسجيل رياح قوية في الجنوب

حذرت مصالح الأرصاد الجوية الثلاثاء، في نشرية خاصة، من اضطراب جوي عنيف تتخلله أمطار غزيرة مصحوبة برعود ستضرب 10 ولايات شرقية، حيث ستصل كمية الأمطار إلى 40 ملم في الساعة مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

وكشفت النشرية أن الاضطراب الجوي سيمتد من الساعة السادسة مساء من عشية الثلاثاء إلى غاية منتصف نهار الخميس، حيث يرتقب تسجيل كميات كبيرة من الأمطار على ولايات بجاية، جيجل، شمال سطيف، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، خنشلة، أم البواقي.

وفي نشرية خاصة ثانية، حذرت ذات المصالح من رياح قوية ستضرب منطقة الواحات وشمال الأوراس وبوابة الصحراء، وهذا بداية من الساعة الثامنة من نهار الثلاثاء وستستمر حتى التاسعة من مساء الأربعاء، أين يتوقع أن تصل سرعتها 80 كلم في الساعة وستمس كل من باتنة، خنشلة، الأغواط، جنوب الجلفة، غرداية، بسكرة، ورقلة، الوادي. وستتسبب الرياح في تطاير الرمال وحجب الرؤية.