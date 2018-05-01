فتحي غرّاس .. الناطق الرسمي لحزب "الأمدياس" ومرشحه لرئاسيات 2019

في حوار مع القناة الإلكترونية "طاسيلي تي في" وضّح الناطق الرسمي لحزب "الأمدياس" ومرشحه لرئاسيات 2019 فتحي غرّاس مشروع حزبه وكذا بعض الخطوط العريضة للبرنامج الذي سيعرضه للشعب الجزائري كمرشّح لبلوغ مبنى المراديةّ.

وفي إجابته عن سؤال حول إمكانية سحب ترشحه في حال ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة قال غرّاس "كحزب سياسي أو كشخصية سياسية فعليك أن تسطر أهدافك دون أن تتأثر بأطراف سياسية أخرى وجعلها تتحكم في أهدافك، ثم تقوم بخلق الوسائل اللازمة للوصول إلى هذه الأهداف، نحن لن نحدد خياراتنا بناء على سلوكات السلطة والنظام".

يواصل أول مرشح لرئاسيات 2019 جوابه مضيفا "قرار الترشح للرئاسيات لحظة كفاح في الظروف الراهنة، ولحظة تضاف لمسيرة الأمدياس والمشروع الذي يحمله ومحاولة تحويل هذا المشروع لخيار جماهيري، نحن نعتبر الإستحقاق الرئاسي القادم فرصة لمواصلة نضالنا بغض النظر عن ترشح بوتفليقة من عدمه، لن نغير شيئا، فهدفنا واضح"