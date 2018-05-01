فرعون : المناطق الحضرية مغطاة بالأنترنت من طرف كل المتعاملين

دعت وزيرة البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية والرقمنة، هدى إيمان فرعون، المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال بمضاعفة الجهود من أجل تغطية الطرق الوطنية بالأنترنت.

وقال الوزيرة فرعون، أن المناطق الحضرية مغطاة من طرف كل المتعاملين، مشيرة إلى أن متعاملين إثنين غطوها بالجيل الرابع 4G.

وبخصوص نظام الرقمة، أوضحت الوزيرة أن كل البلديات والدوائر تستفيد من الألياف البصرية، في حين أن مكاتب البريد المتبقية سيتم ربطعا بالالياف نهاية جوان المقبل، عبر شبكة تتجاور 1127 كلم من الألياف البصرية.