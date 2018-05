الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يتهم إسلام سليماني بارتكاب سلوك عنيف!

وجه الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اتهاما إلى إسلام سليماني مهاجم نيوكاسل يونايتد بارتكاب سلوك عنيف عقب واقعة بدون كرة خلال خسارة فريقه بهدف نظيف أمام وست بروميتش البيون يوم السبت.

وبدا أن سليماني، المعار من ليستر سيتي، يوجه ركلة إلى كريج دوسون مدافع وست بروميتش في الدقيقة 80 من المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سانت جيمس بارك.

Islam Slimani has been charged with violent conduct by the FA.