قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات،علي حداد، اليوم الثلاثاء بحاسي مسعود بولاية ورقلة إن الجزائر ستحقق الاسقلال الإقتصادي في المدى القصير.

وأضاف حداد،خلال الكلمة التي ألقاها في حاسي مسعود،خلال الاحتفال باليوم العالمي للعمال،أن الجزائر ستكون أقوى إقتصاديا في السنوات المقبلة.

وأوضح علي حداد في كلمة ألقاها خلال الإحتفالات الرسمية بالعيد العالمي للشغل أن “الجزائر ستكون في آفاق 2030 أقوى بكثير.

وذلك بفضل تكاثف جهود العمال والقوى الحية في البلاد “،حسب رئيس منتدى المؤسسات.

مضيفا أن البلاد “بإمكانها تحقيق الإستقلال الإقتصادي على المدى المتوسط.

للتذكير فإن الإحتفالات الرسمية بالعيد العالمي للشغل التي أشرف عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي،

قد احتضنتها هذه السنة مدينة حاسي مسعود ( قاعدة سوناطراك إيرارة).