وزير الخارجية المغربي يحاول اقحام "الجزائر" في قراره قطع العلاقات مع إيران

أفادت وكالة "رويترز" بأن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بحجة دعم طهران لجبهة البوليساريو. وخاصة علاقة حزب الله اللبناني بالجبهة بحسب الادعاء المغربي.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تصريحه بأن بلاده ستغلق سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران، كما ستطرد السفير الإيراني من الرباط.

هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإيراني على الخطوة المغربية.

وقال وزير الخارجية المغربي في تصريحات لقناة الجزيرة أن "سبب قطع العلاقات مع ايران هو توفر المغرب على معطيات ثابتة و أدلة دامغة أن حزب الله و بتنسيق من سفارة ايران في الجزائر درب عناصر من البوليساريو على حرب المدن و حتى سلمهم أسلحة بصورة مباشرة" وفق زعمه.