قرّرت المديرية العامة للجمارك إنشاء وتنصيب لجنة وطنية مؤقتة بهدف مساعدة أعوان الجمارك خاصة في المراكز المعزولة.

وحسب التعليمة التي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها، فإنه بهدف إعادة تفعيل النشاط الإجتماعي لدى الجمارك.

وبعد موافقة المركزية النقابية أشرف باحميد فاروق، المدير العام للجمارك على إجتماع خصص لإنشاء وتنصيب لجنة وطنية مؤقتة.

للنشاط الإجتماعي مكونة من 05 ممثلين للعمال وممثلين للإدارة، حيث أن هذه اللجنة مكلفة بداية من شهر ماي 2018 بالأولوية الآتية:

تجهيز المناطق والمراكز المعزولة للجمارك بإمكانيات الترفيه والرياضة.

بالإضافة إلى إعادة تفعيل القروض الإجتماعية لفائدة أعوان الجمارك مع التخفيف في التسديد الشهري.

ناهيك عن تنظيم المخيمات الصيفية لفائدة أبناء الجمركيين، لاسيما القاطنين في الهضاب العليا والمناطق الجنوبية والجنوب الكبير.

وأضافت ذات التعليمة أنه سيتم تنظيم رحلات إلى البقاع المقدسة “العمرة”، وإعادة تفعيل النشاطات الرياضية في وسط سلك الجمارك.

من جهته أكد المدير العام للجمارك على ضرورة بذل كل المجهودات الممكنة لتحسين ظروف حياة وعمل أعوان الجمارك.