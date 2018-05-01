وزير الخارجية المغربي : المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران بسبب دعمها للبوليساريو.

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لـ"سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، أن المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران بسبب دعمها للبوليساريو.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزير المغربي قوله للصحفيين إن المغرب سيغلق سفارته في طهران، وسيطرد السفير الإيراني في الرباط.

وقالت الخارجية المغربية إن قطع العلاقات جاء كرد على الدعم العسكري الذي يقدمه حزب الله لجبهة البوليساريو.

ويسيطر المغرب على القسم الأكبر من الصحراء الغربية منذ 1975. وفي حين تطالب البوليساريو باستفتاء على تقرير المصير في هذه المنطقة.