“ترامب” يدعو الأفارقة لِدعم ملف أمريكا لمونديال 2026

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأفارقة لِمساندة بلاده، في سباق ترشّحها لِإحتضان تظاهرة كأس العالم لكرة القدم، نسخة صيف 2026.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دونالد ترامب بـ “البيت الأبيض” الإثنين الماضي، رفقة الرئيس النيجيري محمد بخاري الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرئيس دونالد ترامب: “آمل أن يُدعّم الأفارقة ملفنا لِتنظيم مونديال 2026، بل نأمل ذلك من كل بلدان العالم”.

وأضاف في تصريحات نقلتها أحدث تقارير الصحافة الأمريكية: “كل دعم نلقاه بِهذا الشأن سيكون جديرا بِالتثمين”.

ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ سابق ملفا إلى الفيفا، لِتنظيم مونديال 2026، بِصيغة مشتركة مع الجارتَين كندا والمكسيك. وفي الطرف المقابل، يوجد على طاولة الإتحاد الدولي لكرة القدم ملف المغرب.

وتُعلن الفيفا في الـ 13 من جوان المقبل، بِالعاصمة الروسية موسكو، وعشية احتضان هذا البلد كأس العالم، عن إسم الفائز بِتنظيم مونديال 2026. عِلما أن رؤساء اتحادات الكرة المنضوية تحت لواء الفيفا هم من يحق لهم التصويت.