“حليلوزيتش” يُفاجىء الجميع ويقترب من تدريب منتخب البينين!

تلقى البوسني “وحيد حليلوزيتش” إتصالا رسميا لتدريب منتخب “البنين”، وذلك وفقا لما كشف عنه موقع “actu foot” الفرنسي، اليوم الثلاثاء.

ويسعى الإتحاد البنيني للحصول على خدمات التقني المُخضرم من أجل تطوير مستوى “السناجب” وقيادة زملاء “ستيفان سيسينيون” للعودة الى الواجهة.

يأتي هذا في وقت يبقى “الكوتش” في نزاع مع الإتحاد الياباني بشكل مُفاجىء أشهر قليلة عن إنطلاق نهائيات كأس العالم.

وفي حالة إلتحاقه بالبنين، فإن “فاهيد” سيكون حاضرا على أرض الجزائر، بداية شهر أكتوبر لمواجهة “الخضر” في تصفيات الكان 2019.