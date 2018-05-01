أمطار رعدية ورياح قوية عبر عدة ولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، من أمطار رعدية على الولايات الشرقية.

وحسب النشرية الخاصة ، فإنّ الأمطار ستتساقط على ولايات بجاية، جيجل، شمال سطيف، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس، قالمة، خنشلة وأم البواقي.

وستشهد هذه الولايات أمطار ابتداء من الساعة السادسة مساءً هذا الثلاثاء إلى غاية منتصف نهار هذا الأربعاء.

وتوقعت النشرية أن تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة 40 ملم.

رياح قوية

كما حذّرت ذات النشرية من رياح قوية ستشهدها عدة ولايات داخلية وجنوبية. ويتعلق الأمر بكل من: باتنة، خنشلة،الأغواط، جنوب الجلفة، غرداية، بسكرة ورقلة والوادي.

وتمتد صلاحية هذه النشرية إبتداءً من الثالثة مساءً إلى غاية التاسعة مساء يوم الغد، حيث تتجاوز سرعتها 80 كلم/سا، مع رداءة الرؤية.