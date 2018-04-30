حفيظ دراجي في ردّ على منتقديه... الجزائري لا يأكل الرزّ القطري"بل الكسكس"!

ردّ الإعلامي والمعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي ، اليوم ، على اتهامه بالتحامل على السلطات السعودية مقابل ما يناله من الرز القطري ، في إشارة إلى أنه ينتقد خصوم الدوحة مقابل المال ، بأن الجزائري لا يأكل الرزّ ، بل الكسكس الذي يأكله الثوار الجزائريون .

وعلى خلفية نقل معلّق "بي إن سبورت" القطرية ، خبرا غير مؤكد أوردته وسائل إعلام صهيونية عن تصريحات لولي العهد السعودي قال فيها إن القضية الفلسطينية مسألة ثانوية بالنسبة للسعودية ، على عكس ما اعتاد على تأكيده العاهل السعودي الملك سلمان في أكثر من مناسبة ، كتب مغرّد سعودي في تويتر تعليقا على دراجي قال اتهمه بالتهجّم على السعودية مقابل "الرز القطري" ، وهو ما أثار حفيظة الإعلامي الجزائري الذي ردّ ساخرا بأن الجزائريين لا يأكلون الرزّ.

وقال دراجي في حسابه على تويتر :"الجزائري لا يأكل الرزّ يا سيدي ، بل الكسكس الذي يأكله ثوار الجزائر ، ويشرب حليب أمه حتى يكبر على الرجولة وحب فلسطين".

ويعرف المعلّق الرياضي الجزائري بمواقفه المناصرة للقضية الفلسطينية ، كان آخرها توجيهه تحية إلى مناضلي مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة في بداية تعليقه على مباراة كروية أوروبية ، وهو ما أثار إشادة الفلسطينيين بمساندته للقضية.