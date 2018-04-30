فيديو: سوناطراك ضمن أكبر خمسة شركات نفطية في عالميا في 2030

حققت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك سنة 2017 رقم أعمال في التصدير يفوق 33 مليار دولار مقابل أكثر من 27 مليار دولار سنة 2016 , حسبما أعلنه هذا الاثنين فريد غزالي المدير التنفيذي للإستراتيجية والتخطيط والاقتصاد بهذه المؤسسة.

و خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة المجمع سنة 2017 و إستراتيجيتها الجديدة 2020-2030, صرح ذات المسؤول أن رقم الأعمال فيما يخص التصدير الذي حققته سوناطراك سنة 2017 بلغ 2ر33 مليار دولار مقابل 9ر27 مليار دولار سنة 2016.

في نفس السياق, أوضح المتحدث أن سنة 2017 شهدت "تحسنا" مقارنة بسنة 2016 كون الإنتاج الأولي زاد بنسبة %2 منتقلا إلى 197 مليون طن من بترول و هذا بالرغم من تراجع إنتاج البترول الخام الذي يعود أساسا إلى تطبيق اتفاق منظمة البلدان المنتجة للبترول بتاريخ 30 نوفمبر 2016 و الذي التزم بموجبه الأعضاء بتقليص إنتاجهم من أجل استقرار سعر الخام.

و بخصوص الصادرات, صرح غزالي أنها سجلت خلال سنة 2017 تراجعا بنسبة %2 من حيث الحجم مقارنة بسنة 2016 موضحا أن هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 19% من حيث القيمة بفضل ارتفاع سعر "صحراء برانت".