العديد من أحياء العاصمة تتزين بألوان شبيبة القبائل

تزينت العديد من أحياء العاصمة بألوان شبيبة القبائل إستعدادا لنهائي كأس الجمهورية المرتقب غدا أمام إتحاد بلعباس بملعب 5 جويلية.

حيث تم تعليق رايات كبيرة في مختلف المناطق بالعاصمة على غرار قاوش بالشراقة، دالي ابراهيم، باب حسان وبئر خادم.

وهو ما يؤكد أن عشاق الأصفر والأخضر بالعاصمة سيكونون دعماً قويا للكناري في هذا النهائي أمام “المكرة”.

يذكر أن شبيبة القبائل تملك قاعدة جماهيرية كبيرة بالعاصمة منذ سنوات أين كانت تلعب مبارياتها القارية النهائية بملعب 5 جويلية.