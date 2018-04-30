لهذا السبب علي حداد "مهتمّ" بالتمويل الإسلامي..

أعلن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ، اليوم الإثنين ، عن إطلاق دراسة حول التمويل الإسلامي ، مبرزا تنامي الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية .

جاء هذا عقب لقاء خصص لهذا الموضوع ، نظمه "الأفسيو" اليوم ، بحضور كل من وزيري المالية محمد راوية والشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى .

وقال حداد في منشور على حسابه في فيسبوك :"لقد قرر "الأفسيو" إطلاق دراسة حول التمويل الإسلامي بعد تسجيله إقبالا عاليا على هذا النوع من الخدمات المصرفية"، وأضاف :"المستثمرون والمدخّرون بشكل عام يودّون لو يكون بإمكانهم استثمار أموالهم في مشاريع مالية أو الحصول على قروض دون أن يتعارض ذلك مع معتقداتهم".