العلم الفلسطيني يزين احتفالات نادي سيلتيك

زين العلم الفلسطيني، احتفالات أنصار نادي سيلتيك الأسكتلندي، بعد تتويجهم بلقب البطولة للمرة السابعة في تاريخ النادي.

ونشر نادي سيلتيك، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، احتفالات لاعبيه بهذا اللقب مع أنصار النادي في الملعب.

حيث رفع أنصار النادي الأسكتلندي، علما كبيرا لدولة فلسطين، إلى جانب رايات الفريق، خلال الإحتفالات الكبيرة التي شهدها ملعب الفريق.

وجاء تتويج فريق سليتك، بالبطولة السابعة في تاريخ النادي، بعد فوزه على الغريم التقليدي، نادي كلاسكو رينجرز، بنتيجة 5-0.

? KT leads the fans in the post-match celebrations! #Magnificen7 pic.twitter.com/sOZRqb3Msh