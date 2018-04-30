رئيس الجمهورية يكرّم عدد من الشخصيات الوطنية والثقافية

سيكون الفنان السوري ذو الأصول الجزائرية طارق العربي طرقان ، المعروف بأداءه لأغاني الرسوم المتحركة التي اعتاد على مشاهدتها عدد كبير من الجزائريين في فترة التسعينيات ، من بين الشخصيات التي ستحظى بتكريم وزارة الثقافة يوم 02 ماي بقاعة أوبرا الجزائر ، بقرار من رئيس الجمهورية.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الثقافة ، سيتم تنظيم حفل لمنح أوسمة من مصف الاستحقاق الوطني لعدد من كبار الأدباء والمفكرين والمبدعين الجزائريين والأجانب، وذلك يوم الأربعاء 02 ماي 2018، على الساعة 16:00 مساء بأوبرا الجزائر "بوعلام بسايح".

ويأتي هذا التكريم ، يضيف البيان ، بقرار من رئيس الجمهورية وبرعاية وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، عرفاناً لهذه الشخصيات بما قدمته من عطاءات لإثراء الثقافة الإنسانية في الجزائر وفي العالم، وسيكون حفل التكريم متبوعا بعرض أوبيريت "أحمد زبانة، شهيد المقصلة".

ونقل موقع "casbah news" الإخباري الجزائري ، قائمة بأسماء الشخصيات المعنية بتكريم رئيس الجمهورية ، شملت أسماء عدد من الشخصيات التي فارقت الحياة ، بالإضافة إلى آخرين لا يزالون على قيد الحياة ، من بينهم الفنان السوري طارق العربي طرقان .

طارق العربي طرقان فنان السوري من أصول جزائرية ، ولد في دمشق ، وعمل بمركز "الزهرة" السوري لدبلجة وتعريب الرسوم المتحركة ، وقام بتأليف وتلحين وأداء أشهر الأغاني الطفولية التي أحبّها أبناء جيل التسعينات .

قائمة بأسماء الشخصيات المعنية بحفل تسليم أوسمة الاستحقاق الوطني يوم 02 ماي :

شخصيات وطنية ثقافية وفنية فارقت الحياة

المؤرخ مولاي بلحميسي (1930 – 2009)

الكاتب محمد عبد الكريم الزموري الجزائري (1924 – 2012)

المفكر حمودة بن الساعي (1902 – 1998)

الشاعر صالح خرفي (1932 – 1998)

الشاعر والمفكر بختي بن عودة (1961 – 1995) – اغتاله الإرهاب.

الشاعرة صفية كتو (1944 – 1989)

عالم الاجتماع جيلالي اليابس (1948 – 1993) اغتاله الإرهاب.

المفكر طاهر بن عيشة (1925 – 2016)

الباحث شريبط أحمد شريبط (1957 – 2018)

الصحفي والمؤرخ زهير إحدادن (1929 – 2018)

الشاعر مساور بولنوار (1933 – 2015)

الملحن بومدين وراد (1931 – 1965)

الملحن مصطفى سكندراني (1920 – 2005)

عميد الأغنية الشاوية علي الخنشلي (1919 – 2004)

المطربة نورة (1942 – 2014)

التشكيلي صالح حيون (1936 – 2017)

شخصيات ثقافية وفنية على قيد الحياة:

الطبيب والأكاديمي سعيد شيبان.

الإعلامي الأمين بشيشي.

الخطّاط عبد الحميد محمود إسكندر.

السينمائي بوجمعة كاراش.

الممثل طع العامري.

المسرحي مصطفى برور.

المطرب كمال حمادي.

مؤلف وملحن أغاني الأطفال طارق العربي طرقان (سوري من أصول جزائرية).

التشكيلية سهيلة بلبحار.

الممثل حسان بن زراري.