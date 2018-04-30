روراوة يرد على منتقديه بخصوص "قضية الفندق"!

رد رئيس الإتحاد الجزائري السابق لكرة القدم ونائب رئيس الإتحاد العربي الحالي محمد روراوة على منتقديه بشأن قضية تسيير فندق الفاف الذي لا يزال حبيس الأدراج بسبب تواصل القبضة الحديدية بين الرئيس الحالي خير الدين زطشي والرئيس السابق.

وبعث محمد روراوة رسالة لـ "البلاد.نت" تثبت الرد الإيجابي لرئيس مجموعة فنادق ومنتجعات ستاروود العالمية المكلف بإدارة سلسلة فنادق الشيراتون. حيث وافق الأخير من خلالها على إمضاء العقد بينه وبين الرئيس محمد روراوة لإدارة فندق الفاف ذو الخمس نجوم.

يأتي هذا في وقت كذبت فيه بعض المصادر المعلومة وأوضحت بأن قطعة الأرض التي تمتكلها الفاف بدالي براهيم لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقنع مسؤولي المجموعة العالمية على الموافقة لإدارة الفندق.

للتذكير، فإن الفيفا كانت قد منحت قيمة مالية قدرت بمليون دولار من أجل القيام بالدراسات اللازمة والشروع في تجسيد مشروع الفندق ، لكن الإدارة الجديدة للفاف بقيادة خير الدين زطشي جمدت المشروع.